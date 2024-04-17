مال وأعمال

بايدن يمدد حظر استقبال السفن المرتبطة بروسيا في الموانئ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن يمدد حظر استقبال السفن المرتبطة بروسيا في الموانئ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 09:14 صباحاً - وكالات – قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد الحظر على استقبال السفن التي ترفع العلم الروسي أو المرتبطة بروسيا في الموانئ الأمريكية لمدة عام؛ حسب وثيقة وزعها البيت الأبيض.

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وتشير السلطات الأمريكية إلى أن “سياسة وإجراءات السلطات الروسية” وقيامها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تشكل وضعا طارئا بسبب “انتهاك أو التهديد بانتهاك العلاقات الدولية للولايات المتحدة”.

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وأوضح بايدن: “أقوم بتمديد حالة الطوارئ لمدة عام فيما يتعلق بروسيا والتفويضات الطارئة المتعلقة بتنظيم وجود وحركة السفن المرتبطة بروسيا في موانئ الولايات المتحدة”، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن أحدث سلسلة من العقوبات وقيود التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها وحلفاؤها ردا على استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير 2022.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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