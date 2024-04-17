الصين تعلن رفع أسعار البنزين والديزل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:14 مساءً - شينخوا _ قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الثلاثاء، إن الصين سترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وأضافت اللجنة في بيان أن أسعار البنزين والديزل سترتفع بمقدار 200 يوان (حوالي 28.16 دولار أمريكي) للطن، و195 يواناً للطن، على التوالي.

وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين سيتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة، إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الدولة، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وغيرها من شركات معالجة النفط الخام، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.