نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس تستقطب استثمارات بقيمة 894 مليون دولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 05:12 مساءً - قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية نجحت منذ يناير 2024 وحتى الآن في استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد التجارة لمقاطعة تشيجيانج الصينية، برئاسة Chen Zhicheng نائب المدير العام لإدارة التجارة بمقاطعة تشيجيانج.

وضم الوفد مسئولي مجموعة هانغتشو للحديد والصلب، ومجموعة تشيجيانج للآلات والكهرباء، وشركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان بتشيجيانج، ومجموعة مدينة تشيجيانج الصينية للسلع الصغيرة، ومجموعة ويندي لتكنولوجيا الطاقة، ومركز تشيجيانج لترويج الاستثمار، وأكاديمية تشيجيانج للتجارة، وممثلي إدارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية بالمقاطعة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً لحضور وليد جمال الدين منتدى تشيجيانج الصين – مصر الاقتصادي غداً الخميس 18 أبريل، وذلك لبحث تنفيذ المشروعات القائمة وفرص التعاون المستقبلي مع كبرى شركات المقاطعة الصينية، والتي تمثل أعلى دخل لمقاطعة صينية بعد بكين وشانغهاي.

وخلال الاجتماع رحب وليد جمال الدين بوفد مقاطعة “تشيجيانج” والتي قام وفد الهيئة بزيارتها خلال الجولة الترويجية بالصين العام الماضي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الصينية علاقة مميزة تحمل العديد من الرؤى المشتركة في القضايا السياسية والاقتصادية، مما ينعكس على التعاون الكبير بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية.

وأكد جمال الدين خلال اللقاء، على أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص للتعاون في مجال إنتاج الطاقة وصناعات السيارات وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.

كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تستطيع دعم الاستثمارات الصينية من خلال التكامل بين 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى كونها لاعب رئيسي ومؤثر في سلاسل الإمداد بالعالم، وتتمتع باتفاقيات التجارة الحرة التي تضمن الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن توافر مصادر الطاقة المختلفة.

من جانبه أعرب Chen Zhicheng عن سعادته بحفاوة الاستقبال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع بين مصر والاستثمارات الصينية لاسيما مقاطعة تشيجيانج التي تمتلك استثمارات بمصر تصل إلى 1.132 مليار دولار تشمل مجالات المنسوجات والنفط والغاز والمنتجات البلاستيكية.

ودعا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة مقاطعة تشيجيانج الصينية لعقد مزيد من اللقاءات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، مشيرا أن هذا اللقاء تمهيد لمزيد من الاستثمارات خاصة وأن مصر تعد أولى البلاد التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق.