سامح الترجمان: مصر تمتلك صندوقين للاستثمار في الذهب بحجم 215…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن مصر تمتلك صندوقين للاستثمار في الذهب، حيث يضمان 100 ألف عميل، وحجم تداول بنحو 215 كيلو جرام وبقيمة تفوق 700 مليون جنيه.

وأوضح الترجمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، أن غالية عملاء صناديق الذهب من صغار المستثمرين الذين قاموا بشراء وثيقة الاستثمار في الذهب بأسعار بدأت من 10 جنيهات.

ولفت الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إلى أنه رغم التطور في سوق الذهب المصرية إلا أنه لا يزال غير منظماً، وهناك صعوبة في الحصول على بيانات دقيقة لاحجام التداول ومعدلات التطور .

وشدد على ضرورة التوسع في الأدوات المالية لزيادة دقة المعلومات في السوق المصرية، وإدخال تشريعات منظمة لسوق الذهب لوضع المنتج المحلي على الخريطة العالمية.