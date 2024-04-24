الضرائب: استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 02:08 مساءً - صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير على الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2023 للأشخاص الإعتباريين في نهاية أبريل 2024، فقد تقرر استمرار العمل بجميع المراكز والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضحت في بيان اليوم، أن ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.

اعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية

ولفت البيان، أن ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، مع اعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى 2023.

وطالبت رشا عبد العال كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.