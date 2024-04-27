مال وأعمال

تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال مارس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال مارس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 27 أبريل 2024 07:11 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال مارس، كما أدت إلى تباطؤ المكاسب لإجمالي الربع الفصلي مقارنة بالأداء في أول شهرين من 2024.

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ووفقا للبيانات الصادرة اليوم السبت عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت الأرباح التراكمية للشركات الصناعية في الصين بنحو 4.3% إلى 1.5 تريليون يوان (207 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الجاري وعلى أساس سنوي.

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وتعد تلك الوتيرة أقل من المسجلة في أول شهرين من العام الجاري حينما ارتفعت الأرباح بنحو 10.2%.

أما على مستوى شهر مارس فقط، تراجعت الأرباح بنحو 3.5%.

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وقادت الصناعات فائقة التكنولوجيا النمو في الربع الأول بارتفاع 29.1%، لكن مكتب الإحصاءات الوطنية شدد على أن التعافي كان متفاوتاً. فيما نمت أرباح شركات السيارات 32%.

وتغطي تقديرات أرباح الشركات في الصين الشركات التي تسجل إيرادات سنوية من العمليات الرئيسية بـ20 مليون يوان (2.76 مليون دولار) على الأقل.

وتستكمل البيانات الأخيرة سلسلة المؤشرات الاقتصادية الصينية الصادرة عن مارس ومن بينها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والتي تشير إلى ضعف الطلب المحلي على الرغم من النمو الاقتصاد القوي في الربع الأول من 2024.

ويبدو أن الإشارات بشأن اكتساب الاقتصاد الزخم في أول أشهر العام قد تلاشت تدريجياً لصالح المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في الداخل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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