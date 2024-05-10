نمو الاقتصاد البريطاني 0.6% في الربع الأول لـ2024

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 مايو 2024 08:12 مساءً - سي إن بي سي_ نما الاقتصاد البريطاني بنحو 0.6% في الربع الأول من 2024 وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين البالغة 0.4%، وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% في الربع الأخير من 2023.

أما على أساس فصلي، نما الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2% في الربع الأول من العام الجاري. وكان الاقتصاد البريطاني دخل في حالة من الركود التقني في النصف الثاني من 2023.

وعلى مستوى شهر مارس، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.4% في مارس، مقابل 0.2% في فبراير.

وعلى مستوى قطاعات الاقتصاد، نما الإنتاج بنحو 0.8%، فيما تراجع قطاع البناء بنسبة 0.9%.

هذا وسجل قطاع الخدمات أول نمو منذ الربع الأول من 2023، وذلك بنحو 0.7% وبدعم من خدمات النقل التي شهدت أكبر نمو فصلي منذ 2020.

وكان بنك إنجلترا قررت تثبيت معدل الفائدة لسادس اجتماع على التوالي أمس الخميس وفقاً لتوقعات المحللين.

ويتوقع البنك وصول معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2% على المدى القريب، لكنه أشار إلى أنه سيرتفع طفيفاً في النصف الثاني من العام إلى حوالي 2.5%.