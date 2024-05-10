تراجع الإنتاج الصناعي التركي 0.3% على أساس شهري في مارس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 مايو 2024 08:12 مساءً - سكاي نيوز_ أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3 بالمئة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3 بالمئة على أساس سنوي.

وتسير تركيا نحو استعادة ثقة المستثمرين وتحسين أوضاعها الاقتصادية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وتبعها تشكيل فريق اقتصادي جديد في الحكومة والبنك المركزي، حيث قامت بتشديد قوي للسياسة النقيدة من أجل السيطرة على التضخم الجامح، والحد من تراجع الليرة.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، مرة أخرى في أبريل، إلى مستوى 69.8 بالمئة. ويتوقع المركزي التركي أن يبدأ التضخم في التراجع اعتبارا من يونيو الماضي وصول إلى 38 بالمئة بنهاية العام.