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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الألماني يتفادى الركود في الربع الأول من 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 03:14 مساءً - سكاي نيوز _ أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني تجنب الركود في بداية العام الجاري بنمو طفيف لكنه أكثر من المتوقع بفضل الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات.
ونما الاقتصاد قليلا في الربع الأول إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي في ألمانيا 0.1 بالمئة.
وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش 0.5 بالمئة مقارنة بتراجع 0.3 بالمئة في تقديرات سابقة.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية، عن زيادة توقعاتها للنمو للعام الحالي من 0.2 بالمئة إلى 0.3 بالمئة، لكنّها اعترفت بـ”خسارة القدرة التنافسية” في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقد تخلى الاقتصاد الألماني عن دوره كقاطرة لمنطقة اليورو على مدار عقدين من الزمن، إلى حد عودة شبح “رجل أوروبا المريض” الذي ساد في نهاية التسعينيات بعد ردّ فعل الاقتصاد الألماني على إعادة توحيد البلاد.
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