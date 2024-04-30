: سفينتان تحملان قمحا لمصر تواجهان تأخيرات في روسيا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:11 مساءً - وكالات – قال مصدران مطلعان لرويترز إن سفينتين تحملان قمحا اشترته الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تواجهان تأخيرات في روسيا وسط نزاع تسبب في تأخيرات أخرى الشهر الماضي.

وقال المصدران إن السفينتين وادي طيبة وإدفو، المحملتين بنحو 60 ألف طن من قمحٍ اشترته الهيئة العامة للسلع التموينية عالقتان منذ أسابيع في روسيا.

وذكر أحدهما لرويترز أن السفينتين تواجهان تأخيرات رغم فحصهما والموافقة على شحنهما من قبل الحجر الزراعي المصري.

وأضاف المصدر أن وزارتي التموين والخارجية المصريتين أرسلتا شكاوى بشأن التأخيرات.

وقال بيتر خوديكين مالك شركة تي.دي آر.إي.إف الروسية لرويترز الشهر الماضي إن نزاعا بين شركة آر.إي.إف الروسية، التي زودت الهيئة العامة للسلع التموينية بالقمح من خلال الوكيل جرين فلاور، والسلطات الاتحادية تسبب في تأخير شحن مئات الآلاف من أطنان الحبوب إلى مستوردين.

كما واجهت سفينتان أخريان تحملان مشتريات للهيئة العامة للسلع التموينية تأخيرات في شهري مارس وأبريل، ولكن تم شحنهما لاحقا وحصلتا على شهادات الصحة اللازمة من السلطات الروسية.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستخدم المشتريات لتوفير الخبز المدعوم بشكل كبير لعشرات الملايين من المواطنين.

ولم ترد وزارة التموين المصرية على الفور على طلب للتعليق.