ارتفاع أسعار الذهب المحلية 20 جنيها وعيار 21 يسجل 3075 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 08:08 مساءً - محمد أحمد – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 20 جنيها، وسجل عيار 21 مستوى 3075 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في السوق المحلية بقيمة 35 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 3055 جنيها.

وعلى صعيد أسعار الذهب اليوم الأربعاء، سجل عيار 24 مستوى 3514 جنيهاً، وعيار 18 عند 2636 جنيهاً، فيما سجل عيار 14 مستوي 2050 جنيهاً، والجنيه الذهب 24600 جنيه.

كما ارتفعت الأوقية في السوق العالمية بنحو 10 دولارات، لتسجل 2295 دولاراً، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بتثبيتها.

وكانت أسعار الذهب في البورصة العالمية قد تراجعت بقيمة 52 دولارا، بالأمس، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2285 دولارا.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن ضبط سعر صرف الدولار في السوق المحلية دفع تجار الذهب الخام نحو التصدير لتحقيق هامش ربح 2%، منوهاً بأن السوق الموازية كانت تمثل لهم فرصة لتعزيز الأرباح.

ونوه بأن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أو تثبيت الفائدة، يحد من توجه المستثمرين لأدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، ومن ثم قد يجد الدولار في السوق المحلية مقاومة في التراجع خلال الفترة المقبلة مع تقلص حجم الأموال الساخنة.