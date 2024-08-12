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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بفضية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" قراره النهائي بشأن وجهته القادمة.

باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة بديل مبابي

أكد مراسل شبكة RMC سبورت أن ديزيريه دوي، جناح نادي رين، قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان. وأوضح المراسل أن دوي اختار الانضمام إلى العملاق الباريسي بدلًا من بايرن ميونخ، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الفرنسي في الأولمبياد.

وأشار المراسل إلى أن الخطوة التالية هي إتمام الاتفاق بين اللاعب وإدارة نادي باريس سان جيرمان. وأضاف أن المفاوضات بين الناديين ستبدأ قريبًا بهدف التوصل إلى اتفاق حول الصفقة.

في الوقت ذاته، كان باريس سان جيرمان قد عزز صفوفه بثلاث صفقات جديدة، تشمل ماتفي سافونوف، حارس مرمى كراسنودار الروسي، وجواو نيفيز، لاعب بنفيكا، وويليان باتشو، مدافع آينتراخت فرانكفورت. وكان ديزيريه دوي من بين الخيارات المطروحة لتعويض رحيل كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وأتم باريس سان جيرمان تحضيراته للموسم الجديد بتعادلين وديين، الأول أمام شتورم جراتس النمساوي بنتيجة 2-2، والثاني أمام لايبزيج الألماني 1-1.