نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تطرح 12 فرصة استثمارية في 8 محافظات بقيمة 40 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 09:18 صباحاً - محمد أحمد – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح 12 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات بمساحات تصل إلى 405 أفدنة واستثمارات مستهدفة 40 مليار جنيه.

ونوهت الوزارة، في بيان، بسحب 11 من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية كراسات الشروط من إجمالي 24 كراسة طرحت.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن الفرص الجديدة ستقام في محافظات البحيرة والأقصر والشرقية وبني سويف والسويس والمنيا وجنوب سيناء والوادي الجديد.

ولفت المصيلحي إلى أهمية تكويد الأنشطة التجارية لتحديث البيانات، مشيرا إلى تنفيذ مخطط تفصيلي لاستراتيجية تنمية التجارة الداخلية في مصر، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن الفرص الجديدة تتضمن أنشطة تجارية متنوعة وإدارية ولوجيستية وترفيهية وتخزينية واجتماعية.

ولفت عشماوي إلى إعداد خريطة استثمارية من الأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة، وأن تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة.

وبدوره، قال المهندس هاني محمود، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاستثمارات في قطاع التجزئة تضاعفت 21 مرة خلال السنوات الماضية، من 791 مليون إلى 16 مليار و 661 مليون جنيه .

ولفت إلى مضاعفة الاستثمارات في قطاع اللوجيستسات 5 مرات من 9 مليارات و 801 ملايين جنيه إلى 51 مليار و115 مليون جنيه.

وأكد محمود أن قطاع التجزئة أصبح ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة، ويليه الصناعة بنسبة 12.5% ، ومن المستهدف أن يتصدر القطاعات بنسبة 20.7% بعد إضافة الخدمات اللوجيستية الداعمة من التخزين.

وأشار إلى الحصول على منح من الاتحاد الاوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، إضافة إلى التوافق على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والأوروبية.

وأعلن عن دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، مطالبا المشاركة فيهما عند الطرح العام، من قبل المهتمين بتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.

وقال إنه جار إنشاء مراكز لوجيستية فى إفريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتي تدعم التوسعات التجارية فى تلك الدول، خاصة وأن إفريقيا هي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، وأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.