رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 01:11 مساءً - – قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يوم الأربعاء إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة.

وانتقد بيترو بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وذكر بيترو أمام حشود في العاصمة بوجوتا “هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غدا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل… لامتلاكها حكومة ورئيسا لديهما ميل للإبادة الجماعية”.

وخرجت الحشود في مسيرة للاحتفال بعيد العمال ودعم إصلاحات بيترو الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف بيترو أن الدول لا يمكنها أن تكون سلبية في مواجهة أحداث قطاع غزة.