مال وأعمال

رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 مايو 2024 01:11 مساءً - – قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يوم الأربعاء إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة.

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وانتقد بيترو بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

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وذكر بيترو أمام حشود في العاصمة بوجوتا “هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غدا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل… لامتلاكها حكومة ورئيسا لديهما ميل للإبادة الجماعية”.

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وخرجت الحشود في مسيرة للاحتفال بعيد العمال ودعم إصلاحات بيترو الاجتماعية والاقتصادية.

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وأضاف بيترو أن الدول لا يمكنها أن تكون سلبية في مواجهة أحداث قطاع غزة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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