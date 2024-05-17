بعد نجاح ألبومه..رامي جمال يوجه رسالة شكر لجمهوره ويعدهم بالكثير من المفاجأت

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان رامي جمال نجاحًا كبيرًا بألبومه الجديد "خليني أشوفك" الذي تصدر من خلاله التريند منذ بداية طرحه وحتي الآن، وبعد تحقيقه ذلك النجاح الكبير وجه الفنان رامي جمال رسالة شكر لجمهوره وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر رامي جمال قائلا: "الحمدلله النجاح الحقيقي بيبقي بسببكوا ومنكم وعدت نفسي وعد ووعدتكم ان السنة دي بداية النجاح الحقيقي اللى حلمت بيه، النجاح الحقيقي اللى مش هتنازل عنه وبالعكس هيكبر، لأن مشوار النجاح كبير ومشوار الفن مش نجاح مرة ومش نجاح كل مرة ، وبشكركوا على دعمكم وتشجيعكم ، وبشكر الصناع اللى شاركوني من وقت ما بدأت لحد انهاردة".

منشور رامي جمال

وأضاف رامي جمال قائلاً: "أنا بشكر كل الشركات اللى اشتغلت معاها وشركة فايرل ويف اللى بشتغل معاها دلوقتي، ووعد وكله ثقة فى ربنا أن الخطوات الجاية أحلي وأهم وأكبر .. وبشكر كل الصحفيين اللى كتبوا على كل خطوة عملتها لحد انهاردة" .

وأختتم رامي جمال قائلاً: "بقول للجمهور الراقي العزيز هدفي انكوا كعيلتي تتبسطوا مني وبيا وبقولكوا لسة الصيف فى مفاجأت".

نجاح أغنية بيكلموني لـ "رامي جمال"

حققت أغنية "بيكلموني" للفنان رامي جمال ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث حققت الأغنية نحو 7 مليون و400 ألف مشاهدة وتحتل التريند الثامن على "يوتيوب"

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب.

ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).

وجاءت أسماء ال 13 أغنية كالآتي:-

أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين

أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "كلمات عمرو حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين "كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم "كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.

أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

أغنية "هنسى اسمك "كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.