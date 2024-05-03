إيجاس تستأجر وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال من هوج…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 01:11 مساءً - _ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الخميس أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت اتفاقا مع شركة هوج النرويجية للغاز الطبيعي المسال، لاستئجار وحدة هوج جاليون العائمة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم تأجير الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل “لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف”.

ومن المتوقع أن تزيد مصر من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب الكبير الذي تسبب في موجة من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي، مما صدم المصريين الذين اعتادوا لمدة عشر سنوات على استقرار إمدادات الكهرباء من شركات الغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت مصادر لرويترز إن الحكومة اشترت شحنتين على الأقل من الغاز الطبيعي المسال في أبريل، ومن المتوقع أن تستمر في الشراء حتى 20 شحنة خلال فصلي الربيع والصيف لتلبية زيادة الطلب على الطاقة.

وستتسبب العودة إلى استيراد الغاز الطبيعي في تغيير مكانة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان فيما يتعلق بصفتها كمُصّدر للغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية.

وتسعى مصر، التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز من سكانها وعددهم نحو 106 ملايين نسمة، إلى النهوض بدور إقليمي في توريد الغاز لكنها لم تحقق اكتشافات كبيرة أخرى بعد حقل ظهر العملاق في عام 2015.

وأظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أنه في عام 2023، انخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 59.29 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى إنتاج منذ عام 2017.