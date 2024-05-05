مال وأعمال

استقرار مؤشر مديري المشتريات في السعودية عند 57 نقطة خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار مؤشر مديري المشتريات في السعودية عند 57 نقطة خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 5 مايو 2024 07:15 مساءً - سي ان بي سي .. استقر مؤشر مديري المشتريات المركب في السعودية والصادر عن بنك الرياض عند 57 نقطة خلال أبريل.

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ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأحد الخامس من مايو، بدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في بداية الربع الثاني من 2024.

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كما أشارت إلى أن التوقعات باستمرار أداء المبيعات القوي أدت إلى قيام الشركات بزيادة نشاط الشراء، مع ارتفاع المخزون بوتيرة قياسية على مستوى الدراسة.

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فيما أدت اعتبارات التكلفة إلى انخفاض التوظيف بشكل طفيف في الشهر الماضي، لكن المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تراجع إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.

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هذا ودفعت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال شهر أبريل

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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