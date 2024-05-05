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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار مؤشر مديري المشتريات في السعودية عند 57 نقطة خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 5 مايو 2024 07:15 مساءً - سي ان بي سي .. استقر مؤشر مديري المشتريات المركب في السعودية والصادر عن بنك الرياض عند 57 نقطة خلال أبريل.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأحد الخامس من مايو، بدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في بداية الربع الثاني من 2024.
كما أشارت إلى أن التوقعات باستمرار أداء المبيعات القوي أدت إلى قيام الشركات بزيادة نشاط الشراء، مع ارتفاع المخزون بوتيرة قياسية على مستوى الدراسة.
فيما أدت اعتبارات التكلفة إلى انخفاض التوظيف بشكل طفيف في الشهر الماضي، لكن المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تراجع إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
هذا ودفعت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال شهر أبريل
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