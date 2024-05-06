مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 06:14 مساءً - وكالات .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318.80 دولار للأوقية.

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وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، سيرتفع الذهب”.

وتضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد على ما يبدو في ظل إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مطلبها الخاص بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن وفي الوقت نفسه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك.

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وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي لأداء السوق في آي.جي إن “البيانات الأمريكية الضعيفة توفر المزيد من المرونة في السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة” بما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب.

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وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 67% خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر. وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي في نيويورك جون وليامز يوم الجمعة إن هدف التضخم البالغ 2% يعد “حاسما” لجهود الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 26.89 دولار للأوقية. وخسر البلاتين نحو 0.7% إلى 948.97 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 946.58 دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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