نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك: أزمة البحر الأحمر ستخفض سعة الشحن 15-20% في الربع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 06:14 مساءً - – قالت مجموعة ميرسك للشحن البحري يوم الاثنين إن‭‭ ‬‬من المتوقع أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20 بالمئة في الربع الثاني من العام.

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