مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تنهي محادثات لشراء حصة في براسكيم…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تنهي محادثات لشراء حصة في براسكيم… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:14 صباحاً - – ذكرت شركة براسكيم البرازيلية لإنتاج البتروكيماويات يوم الاثنين أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قررت إنهاء المحادثات لشراء حصة تملكها مجموعة نوفونور في براسكيم، وفقا لبيانات مالية.

predco_adv_2021

وكانت أدنوك قد قدمت في نوفمبر تشرين الثاني عرضا غير ملزم لشراء حصة نوفونور في براسكيم يتضمن سعرا قدره 37.29 ريال برازيلي للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 10.5 مليار ريال (2.1 مليار دولار).

E-Bank
BonatMisr

ولدى نوفونور حصة 38.3% في براسكيم، وهي أيضا مساهم رئيسي في شركة النفط البرازيلية التي تديرها الدولة بتروبراس.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك الإماراتية تنهي محادثات لشراء حصة في براسكيم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا