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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تنهي محادثات لشراء حصة في براسكيم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:14 صباحاً - – ذكرت شركة براسكيم البرازيلية لإنتاج البتروكيماويات يوم الاثنين أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قررت إنهاء المحادثات لشراء حصة تملكها مجموعة نوفونور في براسكيم، وفقا لبيانات مالية.
وكانت أدنوك قد قدمت في نوفمبر تشرين الثاني عرضا غير ملزم لشراء حصة نوفونور في براسكيم يتضمن سعرا قدره 37.29 ريال برازيلي للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 10.5 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
ولدى نوفونور حصة 38.3% في براسكيم، وهي أيضا مساهم رئيسي في شركة النفط البرازيلية التي تديرها الدولة بتروبراس.
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