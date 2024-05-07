مال وأعمال

هشام الخازندار: القلعة تضع على رأس أولوياتها خفض المخاطر…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام الخازندار: القلعة تضع على رأس أولوياتها خفض المخاطر… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:14 مساءً - كتب – حمدي أحمد _ قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة تضع على رأس أولوياتها الفترة المقبلة خفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية.

predco_adv_2021

وأشاد الخازندار، في بيان للشركة اليوم الثلاثاء، بجهود الإدارة خلال الربع الأخير من عام 2023 والنجاح في إبرام مجموعة من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون مع مجموعة من البنوك وجهات دائنة أخرى.

E-Bank

وأضاف الخازندار، أن المردود الإيجابي لاتفاقيات التسوية التي وقعتها القلعة انعكس على ربحية الشركة في هذه الفترة وسيواصل انعكاسه خلال الفترات المقبلة.

كانت القلعة وقعت عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الجهات الدائنة ترتبت عليها مجموعة من المستجدات، من بينها قيد أسهم الشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية ونقل أغلبية حصة القلعة في هذه الشركة إلى شركة Financial Holding International LTD، وذلك في ضوء استراتيجية القلعة الهادفة إلى تقليص ديونها من خلال التخارج من بعض الاستثمارات والأصول.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وسجلت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بنهاية ديسمبر 2023 نحو 97.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 17% عن 2022.

وأفادت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك انخفضت إلى 22.7 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 29.6 مليار جنيه خلال العام السابق، نتيجة انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.

وسجلت القلعة صافي ربح بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بفضل الأرباح الكبيرة التي حققتها نتيجة التخارج وإعادة تقييم بعض الاستثمارات، شملت تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات جنيه من صفقة طاقة عربية وبقيمة 2.6 مليار جنيه من صفقة شركة (إيه بي إم)، وبقيمة 1.3 مليار جنيه من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون شركة أسيك القابضة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام الخازندار: القلعة تضع على رأس أولوياتها خفض المخاطر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا