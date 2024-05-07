هشام الخازندار: القلعة تضع على رأس أولوياتها خفض المخاطر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:14 مساءً - كتب – حمدي أحمد _ قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة تضع على رأس أولوياتها الفترة المقبلة خفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية.

وأشاد الخازندار، في بيان للشركة اليوم الثلاثاء، بجهود الإدارة خلال الربع الأخير من عام 2023 والنجاح في إبرام مجموعة من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون مع مجموعة من البنوك وجهات دائنة أخرى.

وأضاف الخازندار، أن المردود الإيجابي لاتفاقيات التسوية التي وقعتها القلعة انعكس على ربحية الشركة في هذه الفترة وسيواصل انعكاسه خلال الفترات المقبلة.

كانت القلعة وقعت عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الجهات الدائنة ترتبت عليها مجموعة من المستجدات، من بينها قيد أسهم الشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية ونقل أغلبية حصة القلعة في هذه الشركة إلى شركة Financial Holding International LTD، وذلك في ضوء استراتيجية القلعة الهادفة إلى تقليص ديونها من خلال التخارج من بعض الاستثمارات والأصول.

وسجلت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة بنهاية ديسمبر 2023 نحو 97.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 17% عن 2022.

وأفادت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك انخفضت إلى 22.7 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 29.6 مليار جنيه خلال العام السابق، نتيجة انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.

وسجلت القلعة صافي ربح بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بفضل الأرباح الكبيرة التي حققتها نتيجة التخارج وإعادة تقييم بعض الاستثمارات، شملت تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات جنيه من صفقة طاقة عربية وبقيمة 2.6 مليار جنيه من صفقة شركة (إيه بي إم)، وبقيمة 1.3 مليار جنيه من اتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة ديون شركة أسيك القابضة.