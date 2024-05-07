انت الأن تتابع خبر هيئة الاتصالات:لا نستطيع حظر الـ vpn لسبب .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، أن حظر استخدام تطبيقات vpn في الأردن ممكن فنيا بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية ولكن ذلك سيعطل الاقتصاد الأردني لوجود شركات وبنوك تستخدم تطبيقات vpn .



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي الثلاثاء في رده على سؤال بخصوص جدوى حجب تطبيق تيك توك مع إمكانية الوصول إليه عبر تطبيق vpn :" التيك توك داخل الصين لديه ضوابط اجتماعية ولو طبقت بأي بلد لما حدث ما جرى، والأهم حماية المجتمع من ترك تطبيق مفتوحا للجميع"



وأضاف: "كان هنالك تواصل مع تطبيق تيك توك للوصول إلى اتفاق بخصوص متطلبات الأردن ".



ولفت خلال المؤتمر أن الهيئة لا تملك ممكنا قانونيا لحجب تطبيق لا يقع ضمن صلاحيتها فإذا كان التطبيق يتعلق بالنقل فتأتي المخاطبة من هيئة تنظيم النقل البري وإذا كان يتعلق بالمحتوى الإعلامي تأتي المخاطبة من هيئة الإعلام وبحال تعلق بحماية المجتمع فتأتي المخاطبة من وزارة الداخلية.



وقال:" الهيئة منفذة لأوامر الحجب التي تصدر بأمر قضائي أو بموجب مُمكن قانوني للهيئة المعنية ليجري بعدها التواصل مع الشركات المرخصة لدى هيئة الاتصالات لتنفيذ قرار الحجب".



واضاف:أوقف الأردن مؤقتا خدمات منصة "تيك توك" في 16 كانون الأول من2022 ؛ بعد إساءة استخدامه، وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".



وحول المكالمات الاحتيالية قال السرحان إنه جرى التواصل مع دول تصدر منها تلك المكالمات.



وبين أن الهيئة سعت لبناء بنك معلومات بخصوص الأرقام الاحتيالية، مشيرا لوجود حلول فنية تتطلب تحديث الأنظمة وجاري العمل عليها.



وتابع:" حاليا يجب عدم الرد على تلك المكالمات أو الرسائل الواردة من تلك الأرقام وحظرها لمنعها من اختراق الجهاز".

ويشار الى ان التيك توك مملوكة لشركة (بايت دانس) الصينية العملاقة للتكنولوجيا.