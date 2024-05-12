مصر تحذر إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من…

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 02:08 مساءً - أ – أ – أفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وأشار المصدر، حسبما نقلت قناة “القاهرة” الإخبارية”، إلى أن مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.