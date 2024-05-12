مال وأعمال

فاين الصحية القابضة تضيف 3 آلات جديدة لخطوط إنتاجها في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاين الصحية القابضة تضيف 3 آلات جديدة لخطوط إنتاجها في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 03:14 مساءً - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية عبر إدخال ثلاث آلات حديثة لخطوط إنتاج مناديل الوجه واليدين.

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وذكرت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن الاستثمار الجديد من المتوقع أن يرفع حجم الإنتاج بنحو 22000 طن سنويًا.

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وأكدت أن هذه الخطوة الاستراتيجية لا تقتصر أهميتها على زيادة الإنتاج فقط، بل تشمل التوسع في أسواق جديدة تضاف لقائمة الدول البالغ عددها حاليا 25 دولة والتي تصدر مجموعة فاين القابضة منتجاتها إليها من مصر.

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وقال أحمد الفخراني، المدير العام والرئيس التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر، إن زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، دليل على أهمية السوق بالنسبة لمجموعة فاين وذلك لإمكاناته الهائلة.

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وأكد الفخراني، أن التوسع وتحسين العمليات الإنتاجية ضرورة للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، ويعد من أهم الركائز الأساسية في خطط المجموعة الاستراتيجية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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