مال وأعمال

متحدث الحكومة: الدولة تسعى بكل طاقتها نحو تطوير وإصلاح…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الحكومة: الدولة تسعى بكل طاقتها نحو تطوير وإصلاح… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 03:14 مساءً - أ ش أ – قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن “الدولة تسعى بكل طاقتها للقيام بعملية تطوير وإصلاح اقتصادي شامل”، وذلك تعليقا على زيارات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي لمصانع العاشر من رمضان.

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وأضاف الحمصاني أن الهدف من هذه الزيارات الدورية الحرص على متابعة العمل على أرض الواقع، ومنح المصانع والشركات العديد من الحوافز والمميزات التي تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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وقال الحمصاني إن “مردود الزيارات كانت إيجابية”، مشيرا إلى أن مصنع “ساني بيور” لتصنيع الأدوات الصحية لديه مؤشرات عالية في المكون المحلي ونسبة تصدير عالية.

وأكد أن الحكومة تدعم تلك النماذج من المشروعات والمصانع الناجحة ولديها استعداد لتقديم المزيد من الدعم للمستثمرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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