- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الحكومة: الدولة تسعى بكل طاقتها نحو تطوير وإصلاح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 03:14 مساءً - أ ش أ – قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن “الدولة تسعى بكل طاقتها للقيام بعملية تطوير وإصلاح اقتصادي شامل”، وذلك تعليقا على زيارات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي لمصانع العاشر من رمضان.
وأضاف الحمصاني أن الهدف من هذه الزيارات الدورية الحرص على متابعة العمل على أرض الواقع، ومنح المصانع والشركات العديد من الحوافز والمميزات التي تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال الحمصاني إن “مردود الزيارات كانت إيجابية”، مشيرا إلى أن مصنع “ساني بيور” لتصنيع الأدوات الصحية لديه مؤشرات عالية في المكون المحلي ونسبة تصدير عالية.
وأكد أن الحكومة تدعم تلك النماذج من المشروعات والمصانع الناجحة ولديها استعداد لتقديم المزيد من الدعم للمستثمرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الحكومة: الدولة تسعى بكل طاقتها نحو تطوير وإصلاح… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.