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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية تعلن تبكير مواعيد مرتبات صرف يونيو للعاملين بالدولة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 03:14 مساءً - أكدت وزارة المالية أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.
قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
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