نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيهاب عبد العال: على الدولة تحفيز المستثمرين لزيادة الغرف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 09:14 صباحاً - شريف ناصر – قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس شركة بلومون للسياحة، إن أبرز الآليات التي يجب اعتمادها ببرنامج تحفيز الطيران خلال الفترة الحالية هي اختيار الدول التي تواجه صعوبة في الوصول، بالإضافة لاستقطاب السائحين من الدول ذات القوة الشرائية المرتفعة، ودعم رحلات شركات الطيران المصرية لتعظيم حجم الاقتصاد القومي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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