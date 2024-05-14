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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 18… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 05:12 مساءً - العربية نت _ أعلنت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي شملت السيارات الكهربائية والصلب والألمنيوم.
رفع الرسوم على استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%
وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم رفع الرسوم على استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، مشيرا إلى أن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع.
كما سيتم رفع الرسوم على استيراد أجزاء البطاريات من 7.5% إلى 25%.
وقالت الولايات المتحدة إن الممارسات الصينية غير العادلة لنقل التكنولوجيا وتجاوز الملكية الفكرية تهدد الشركات والعمال في أمريكا.
رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%
وشملت قائمة الزيادات الجديدة رفع الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25%، ورفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%
كما تم رفع الرسوم الأمريكية على الألمنيوم والحديد من الصين.
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