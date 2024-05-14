الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 18…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 05:12 مساءً - العربية نت _ أعلنت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي شملت السيارات الكهربائية والصلب والألمنيوم.

رفع الرسوم على استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم رفع الرسوم على استيراد أشباه الموصلات من 25% إلى 50%، مشيرا إلى أن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة السعر بشكل مصطنع.

كما سيتم رفع الرسوم على استيراد أجزاء البطاريات من 7.5% إلى 25%.

وقالت الولايات المتحدة إن الممارسات الصينية غير العادلة لنقل التكنولوجيا وتجاوز الملكية الفكرية تهدد الشركات والعمال في أمريكا.

رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%

وشملت قائمة الزيادات الجديدة رفع الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25%، ورفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%

كما تم رفع الرسوم الأمريكية على الألمنيوم والحديد من الصين.