- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تدعو الممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير احتساب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 06:14 مساءً - طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.
وأوضحت في بيان اليوم، أنه تم إلزام الممولين بالمرحلة الخامسة من المنظومة منذ 15 أبريل 2024 ، وذلك بالتطبيق على جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
وأكدت عبد العال، أنه في حالة عدم التزام الممولين الصادر لهم قرارات بالإلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتباتبإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو: https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf.
وقالت رئيس مصلحة الضرئب المصرية، إن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.
ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب، من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
جدير بالذكر، أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب تدعو الممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير احتساب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.