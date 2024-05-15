- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 08:08 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي 3 سنوات، والمحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، على أن تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن القرار يأتي تشجيعا لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.