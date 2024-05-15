مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 08:08 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي 3 سنوات، والمحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، على أن تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن القرار يأتي تشجيعا لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.