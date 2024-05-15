تراجع تحويلات المصريين بالدول العربية 15.6% خلال العام…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 10:11 مساءً - محمد عصام – سجلت تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية تراجعا 15.6% خلال العام المالي 2022-2023 بحسب بيان رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وذكر البيان، أن حجم تحويلات العاملين من الدول العربية في مصر بلغ 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 112 مليون دولار عن العام 2021-2022 .

وتعرضت مصر على مدار العام الماضي إلى أزمة في العملة الصعبة دفعت لظهور السوق السوداء التي أدت إلى استقطاب تحويلات العاملين بالخارج على حساب القطاع المصرفي، قبل أن يعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية في 6 مارس الماضي.

وأوضح البيان أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بقائمة الدول العربية أعلى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 بواقع 8.3 مليار دولار تليها الإمارات 2.1 مليار دولار ثم الكويت ملياري دولار ثم قطر 940.6 مليون دولار والأردن 415.3 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصريين بالدول العربية، طبقا لأحدث التقديرات، 7.1 مليون حتى نهاية 2022.