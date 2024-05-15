مال وأعمال

تراجع تحويلات المصريين بالدول العربية 15.6% خلال العام…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع تحويلات المصريين بالدول العربية 15.6% خلال العام… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 10:11 مساءً - محمد عصام – سجلت تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية تراجعا 15.6% خلال العام المالي 2022-2023 بحسب بيان رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

predco_adv_2021

وذكر البيان، أن حجم تحويلات العاملين من الدول العربية في مصر بلغ 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 112 مليون دولار عن العام 2021-2022 .

E-Bank

وتعرضت مصر على مدار العام الماضي إلى أزمة في العملة الصعبة دفعت لظهور السوق السوداء التي أدت إلى استقطاب تحويلات العاملين بالخارج على حساب القطاع المصرفي، قبل أن يعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية في 6 مارس الماضي.

BonatMisr

وأوضح البيان أن السعودية احتلت المرتبة الأولى بقائمة الدول العربية أعلى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 بواقع 8.3 مليار دولار تليها الإمارات 2.1 مليار دولار ثم الكويت ملياري دولار ثم قطر 940.6 مليون دولار والأردن 415.3 مليون دولار.

HapiSalonWhite

وبلغ عـدد المصريين بالدول العربية، طبقا لأحدث التقديرات، 7.1 مليون حتى نهاية 2022.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع تحويلات المصريين بالدول العربية 15.6% خلال العام… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا