السعودية وأمريكا توقعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 12:14 مساءً - العربية نت – وقع وزير الطاقة السعودي ووزيرة الطاقة الأمريكية خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، تمثل الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة الموقعة في جدة في 15 يوليو 2022، كما تضع جدولاً زمنياً يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون.

واتفق الجانبان على تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.

وتشمل اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين التعاون في مجالات مشروعاتٍ عدة، من ضمنها؛ الطاقة النظيفة، الهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون، وتقنيات استخدام الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، وتقنيات التوليد النظيف للكهرباء.

كما أن يتيح إطار الشراكة الفرصة للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما يتفق مع سياسات البلدين، وأنظمتهما، والتزاماتهما الدولية.​