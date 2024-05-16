انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بواقع 60 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وحسب التسعيرة، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا في الأردن 48.40 دينار لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 46.40 دينار لجهة الشراء من المواطن.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 55.80 دينار، و43.40 دينار على التوالي.