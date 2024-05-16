انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 16 مايو 2024.. زيادة أكثر من 150 جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 16 مايو 2024، في بداية التعاملات الصباحية، بمختلف محلات الصاغة الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، بعد الزيادة التي سجلها على مدار ساعات أمس الأربعاء بقيمة 10 جنيهات

وسجلت حصيلة

واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية منذ انطلاقها في مايو 2023 نحو 4.6 طن، وذلك حت انتهائها يوم الجمعة الماضية وذلك بعد أن جرى تمديدها في نوفمبر الماضي لمدة 6 أشهر

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 عند مستوي 1786 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوي 2083 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي 2679 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوي 3125 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوي 3274 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوي 3571جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم 25000 جنيهًا بزياد 160 جنيه عن تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الذهب عالميًا الآن