مال وأعمال

الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 01:11 مساءً - شينخوا _ قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الأربعاء، إن الصين ستخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الخميس، وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

predco_adv_2021

وأضافت اللجنة أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بمقدار 235 يوانا (حوالي 33 دولارا أمريكيا) للطن، و225 يوانا للطن، على التوالي.

E-Bank

وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

BonatMisr

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في بكين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

HapiSalonWhite

وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط العالمية تقلبات وأن تظل ضعيفة نسبيا، وفقا لمركز مراقبة الأسعار التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا