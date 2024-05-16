الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 01:11 مساءً - شينخوا _ قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الأربعاء، إن الصين ستخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الخميس، وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وأضافت اللجنة أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بمقدار 235 يوانا (حوالي 33 دولارا أمريكيا) للطن، و225 يوانا للطن، على التوالي.

وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في بكين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط العالمية تقلبات وأن تظل ضعيفة نسبيا، وفقا لمركز مراقبة الأسعار التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.