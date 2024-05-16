مال وأعمال

الصين ترحب بمشاركة الشركات الأجنبية في المشتريات الحكومية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين ترحب بمشاركة الشركات الأجنبية في المشتريات الحكومية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 02:08 مساءً - شينخوا _ قال لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني أمس الأربعاء، إن الصين ترحب بمشاركة الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في المشتريات الحكومية.

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وأكد لينغ، خلال اجتماع مائدة مستديرة للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية حول المشتريات الحكومية، أن الحكومة الصينية ملتزمة بتعزيز الانفتاح عالي المستوى وتوسيع الانفتاح المؤسسي وممارسة مبدأ المنافسة العادلة.

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وأشار لينغ إلى أن الصين تدعم الشركات الأجنبية في المشاركة في المشتريات الحكومية على قدم المساواة.

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وأضاف أن الحكومة ستواصل تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية بشكل كامل.

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وحضر اجتماع المائدة المستديرة ممثلون عن الشركات الأجنبية بما في ذلك “سيمنز” و”آي بي إم” و”فيليبس”، بالإضافة إلى غرف التجارة الأجنبية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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