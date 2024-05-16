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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين ترحب بمشاركة الشركات الأجنبية في المشتريات الحكومية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 02:08 مساءً - شينخوا _ قال لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني أمس الأربعاء، إن الصين ترحب بمشاركة الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في المشتريات الحكومية.
وأكد لينغ، خلال اجتماع مائدة مستديرة للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية حول المشتريات الحكومية، أن الحكومة الصينية ملتزمة بتعزيز الانفتاح عالي المستوى وتوسيع الانفتاح المؤسسي وممارسة مبدأ المنافسة العادلة.
وأشار لينغ إلى أن الصين تدعم الشركات الأجنبية في المشاركة في المشتريات الحكومية على قدم المساواة.
وأضاف أن الحكومة ستواصل تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية بشكل كامل.
وحضر اجتماع المائدة المستديرة ممثلون عن الشركات الأجنبية بما في ذلك “سيمنز” و”آي بي إم” و”فيليبس”، بالإضافة إلى غرف التجارة الأجنبية.
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