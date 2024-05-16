رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء منظومة النقل الذكي (ITS)…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 02:08 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، بسرعة إنهاء منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS)، تمهيداً لبدء تشغيلها، وأن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء المصري الموقف التنفيذي للمنظومة، وذلك في اجتماع عقده، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد صلاح، ممثلاً عن الكلية الفنية العسكرية، واللواء مريد ألبرت، ممثلاً عن قطاع المرور بوزارة الداخلية، واللواء وليد عدلي، ممثلاً عن إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام بمتابعة موقف المنظومة بصورة دورية، مُشيراً إلى أهمية المنظومة في تحقيق السلامة على الطرق السريعة، عبر التحكم في حركة المرور إلكترونياً، بما يُسهم في تقليل الحوادث والمُخالفات المرورية، والحفاظ على البيئة، وفقاً لأحدث الأساليب المستخدمة عالمياً في هذا المجال، وبما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لطرق المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى للمنظومة والتي تتضمن 7 طرق هي: طريق شبرا / بنها الحر، وطريق القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد، وطريق القاهرة/ القطامية العين السخنة، وطريق القاهرة / السويس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأوضح الوزير أنه تم إسناد تنفيذ المنظومة لشركة السويدى، كما تم توريد المعدات الخاصة بالمنظومة من إحدى الشركات الإيطالية في مارس 2024.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أنه يتم حالياً تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وجار اعتماد الدراسة المرورية المحدثة لعدد من طرق المنظومة.

أضاف أنه جار عمل تحديث للبرمجيات بالمنظومة، كما أنه جار تشغيل منظومة الدفع الالكتروني والمخالفات.