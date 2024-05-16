الاقتصاد الياباني ينكمش 2% في الربع الأول ويعقد خطط المركزي

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 02:08 مساءً - العربية نت _ انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، مما يشكل تحديا جديدا لصانعي السياسات في وقت يتطلع فيه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بعيدا عن مستوياتها القريبة من الصفر.

وأظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد الياباني انكمش 2.0% في الفترة من يناير إلى مارس على أساس سنوي عن الربع السابق، وهو انخفاض أكبر من نسبة 1.5 % التي توقعها الخبراء في استطلاع لرويترز.

كما أظهرت البيانات انكماشا فصليا بواقع 0.5% مقابل توقعات الخبراء بهبوط عند 0.4%.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف اقتصاد اليابان، 0.7% وهو ما يزيد عن الانخفاض المتوقع عند 0.2%. وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009.

وتسبب الطلب الخارجي، والذي يعني الصادرات ناقص الواردات، في انخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.