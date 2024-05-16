انت الأن تتابع خبر عيار 21 يزلزل اسواق الذهب: كل ما تحتاج لمعرفته عن سعر الذهب بعد الارتفاع الأخير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد الاهتمام المتزايد للمواطنين في جمهورية مصر العربية بأسعار الذهب، وخصوصًا عيار 21، الذي أصبح محط بحث رئيس في مختلف محركات البحث المحلية. تتأرجح أسعار الذهب في السوق المصري بين الاستقرار المؤقت والارتفاعات المستمرة مما يجعله موضوعًا دائم الحضور في النقاشات اليومية للمصريين، سواء لأغراض التجارة أو الحفاظ على قيمة الأموال.

بعد آخر زيادة سُجلت، استقر سعر جرام الذهب من عيار 21 عند 3115 جنيهًا مصريًا. أما عيار 24 فقد وصل إلى 3560 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 2670 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل إلى 24920 جنيهًا.

كما تم تحديد أسعار سبائك الذهب التي تعكس النمو في القيمة حسب الوزن. سعر السبيكة ذات الوزن الواحد جرام بلغ 4381 جنيهًا، بينما وصلت سبيكة وزن 2.5 جرام إلى 10455 جنيهًا. سعر السبيكة التي تزن 5 جرامات وصل إلى 20710 جنيهات، والسبيكة وزن 10 جرامات سجلت 40942 جنيهًا. أما السبيكة ذات 20 جرام فقد بلغت 81327 جنيهًا، وبلغ سعر الأونصة الذهب حوالي 126105 جنيهات.

يأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها الأسواق المصرية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، مما يجعل الكثيرين يحرصون على متابعة هذه التغيرات بشكل دوري كإجراء استباقي لإدارة استثماراتهم بطريقة أكثر كفاءة.