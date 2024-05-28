مال وأعمال

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى العاصمة الصينية بكين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى العاصمة الصينية بكين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين؛ تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينج.

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وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزيارة ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس ونظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية.

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وأشار إلى مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

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وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

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وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث سيناقش فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة ستتضمن أيضا حضور الرئيس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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