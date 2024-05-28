مال وأعمال

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين مع تلاشي آمال خفض…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين مع تلاشي آمال خفض… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 01:15 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار الذهب، الإثنين، من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة حيث يقيس المتداولون تلاشي الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل تقرير التضخم الرئيسي المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة، الإثنين، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، حيث جرت تجارة العقود الآجلة في يونيو على 2.352.50 للأونصة ارتفع بنسبة 0.77%.

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وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.12% للمتاجرة به على 104.51.

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في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر يوليو بنسبة 4.41% للمتاجرة به على 31.84 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 1.63% للمتاجرة به على 4.83 للرطل.

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وسجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

في السياق، قال كبير المحللين لدى سيتي إندكس مات سيمبسون: “أظن أن الذهب يمكنه إدارة ارتداد بسيط من المستويات الحالية قبل إعادة اختبار منطقة 2280-2300 دولار، والتي قد تشهد امتداد الخسائر إذا استمرت البيانات الأميركية في التفوق”.

من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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