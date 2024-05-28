نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: توريد 3.63 مليون طن قمح محلي حتى الأن من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 07:15 مساءً - قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي توريدات القمح المحلي حتى صباح يوم 28 مايو يبلغ ما يقرُب من 3 ملايين و63 ألف طن.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري صباح اليوم، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، وكذلك إجمالي توريدات القمح المحلي، لا سيّما مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات، خاصةً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المُبارك.

وبناءً عليه، أوضح وزير التموين أن هناك ضخًا مستمرًا للسلع الأساسية والتموينية في منافذ الوزارة البالغ عددها 40 ألف منفذ، وهناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية.

استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم

وأوضح وزير التموين أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.

ونوّه المصيلحي، في الإطار ذاته، إلى الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع المختلفة بشكلٍ عام؛ حيث أفاد بأن “القمح” يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة 5.3 شهر، حتى 2 نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا.

الرصيد الاستراتيجي من الزيت التمويني يغطي 6.2 شهر

وتابع: بالنسبة لـ “الزيت التمويني”، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه 6.2 شهر حتى 28 نوفمبر. أما “الدواجن المُجمدة”، فتكفي مدة 11.8 شهر حتى 18 مايو 2025.

وأضاف الوزير: فيما يخص “اللحوم الحية السوداني” فهي تلبي احتياجات 8.8 شهر حتى 18 فبراير 2025. في حين تكفي “اللحوم المجمدة” حتى 25 يوليو المُقبل، بينما تغطي “المكرونة” و”الأرز” احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” بالمجمعات الاستهلاكية.

استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة وجار طرحها في 1500 منفذ

وفي سياق متابعة توافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال “الشركة المصرية السودانية”، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة، لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.

وأشار الوزير، إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات، منوها إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة.

أضاف الوزير أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.

ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع وإسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.