نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماجد جورج: مستحقات برنامج رد الأعباء التصديرية تستغرق ما بين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 04:11 مساءً - شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، إن الإطار العام لبرنامج رد الأعباء التصديرية بالنسبة لشركات الأدوية يوجه دعمًا بنسبة 50% على رسوم تسجيل الدواء المصري في الأسواق الخارجية، مما يسمح للشركات بالدخول في تنافسية مع الشركات الأجنبية في أسعار المنتجات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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