وزير المالية: بنك التنمية الجديد شريك أساسي في دعم خطط مصر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:12 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ لمصر لدى بنك التنمية الجديد، إن البنك لعب دورا محوريا للاقتصادات الناشئة.

وأضاف معيط، خلال كلمته في ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، أن تعاون مصر مع البنك ليس مجرد شراكة بل التزام بتعزيز النمو الشامل والمرونة في اقتصادنا، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والمشاركة مع القطاع الخاص أهم أولويات الحكومة حاليا.

وتابع: “ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية بما يتماشى مع أهداف البنك مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة التي تواجه تغير المناخ للتخفيف من اثاره، ومستهدف 4.2% معدل نمو حقيقي في العام المالي الجديد”.

وأكد وزير المالية أن بنك التنمية شريك في دعم خطط مصر خلال السنوات المقبلة وخاصة في مشروعات النقل والطاقة ،وهناك إمكانات هائلة للمزيد من التعاون بين اعضاء البنك .