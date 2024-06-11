المشاط: مصر تسعى للقيام بدور محوري في التعاون بين بنك…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:12 مساءً - حمدي أحمد _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، إن ملتقى البنك في مصر ينعقد في وقت هام للغاية.

وأضافت خلال كلمتها في ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، أنه يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مصر في القمة الكورية الأفريقية، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر، واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء لتنمية .

و،وضحت المشاط أن التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة تعزز من أهمية انعقاد الملتقى، الذي يمثل فرصة للخروج بأفكار جديدة لبنك التنمية، مشيرة إلى أن زيادة فرص التعاون بين القطاع العام والخاص من أهم محاور ملتقى البنك في مصر.

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لتطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبنك التنمية الجديد يمكنه القيام بهذا الدور، كما أن مصر تسعى للقيام بدور محوري في التعاون بين البنك ودول المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة والمنطقة.