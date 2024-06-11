التخطيط : 4.9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعا تنمويا بمحافظة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:14 مساءً - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 23/2024.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وشددت على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 311 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 تبلغ 4,9 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”..

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 29%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 693 مليون جنيه بنسبة 14%، ثم التعليم قبل الجامعي 440 مليون جنيه بنسبة 9%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 867 مليون جنيه بنسبة 17%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة المنوفية 81 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,2 مليون نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 37 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 6 وحدة إجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 871 فصل دراسي، 122 مدرسة.

كما تتضمن إنشاء 10 مراكز تنمية أسرة، 70 محطة مياه شرب، 81 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 113 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 64 مركز شباب، 20 مجمع خدمات حكومية، 45 مكتب بريد، 15 نقطة شرطة، 11 نقطة إطفاء، إلى جانب تنفيذ 81 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (309 كم)، علاوة على 93 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 123 كم.