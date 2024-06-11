مال وأعمال

أوبك تتمسك بتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تتمسك بتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:11 مساءً - وكالات _ أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالكامل.

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وقالت المنظمة في تقرير شهري إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام.

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كما توقعت نمو الطلب بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.

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من جهة أخرى، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في عام 2024، وعند 2.9% في عام 2025.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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