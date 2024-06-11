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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تتمسك بتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:11 مساءً - وكالات _ أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالكامل.
وقالت المنظمة في تقرير شهري إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام.
كما توقعت نمو الطلب بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.
من جهة أخرى، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في عام 2024، وعند 2.9% في عام 2025.
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