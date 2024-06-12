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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إكسترا نيوز: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد عيد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:14 مساءً - أ ش أ – أكد مصدر حكومي حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، حسبما أفادت قناة (إكسترا نيوز) مساء اليوم الثلاثاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
ويجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي.
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