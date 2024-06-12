ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3% خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2024 08:12 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مايو الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع، انخفض بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي.