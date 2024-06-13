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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السياحة: تسيير 274 رحلة طيران للحج السياحي إلى السعودية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يونيو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، وصول آخر رحلات طيران الحج السياحي إلى الأراضي السعودية، والتي أقلت 102 حاج إلى مطار جدة.
ومن جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، إن رحلات طيران الحج السياحي التي جرى تسييرها للأراضي السعودية هذا الموسم بلغت 274 رحلة، تقل 18832 حاجا من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي والخمس نجوم.
وأشارت سامي، في بيان لوزارة السياحة والأثار، إلى أن لجان الوزارة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت اليوم حجاج آخر رحلات طيران الحج السياحي، واطمأنت على تسكينهم بأماكن إقامتهم.
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